Идею саммита РФ – ЕС прокомментировали в МИД России

Глава внешнеполитического ведомства России считает, что между идеей саммита РФ - ЕС и встречей Путина и Байдена есть хронологическая связь.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Москва не знает деталей и повестки саммита Россия - ЕС, предложенных Францией и Германией, но ждет подробностей – об этом заявил в четверг глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия - ЕС. Других деталей мы не знаем. О чем идет речь, какая будет повестка саммита? Как мы не знаем и того, согласны ли с этим все остальные члены ЕС. Поэтому тут надо, чтобы наши коллеги пояснили, что они имеют в виду и к чему они стремятся", - заявил он на брифинге в Москве.

Пока трудно понять, как идея саммита РФ - ЕС сочетается с новой политикой Брюсселя в отношении Москвы, основанной на "отпоре и сдерживании", уточнил глава МИД.

"Буквально на днях Евросоюз утверждает новую политику в отношении РФ, которая сформулирована как триединая политика: отпор, сдерживание и вовлечение там, где это интересно ЕС. Если эта философия лежит в основе инициативы саммита, то очень интересно, как такое гипотетическое мероприятие откроется, и сразу должен, значит, последовать "отпор". А потом "сдерживание". Как это все будет сочетаться, мне пока трудно сказать", - заявил Лавров.

Он увидел хронологическую связь между идеей саммита РФ - ЕС и недавней встречей президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена, которую в Европе восприняли как сигнал, что им можно "проявить самостоятельность".

"Наверное, есть какая-то хронологическая связь с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что "теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

В Женеве 16 мая прошла встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена, стороны условились продолжать диалог.

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