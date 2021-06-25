Глава МИД Франции: Европа должна вести диалог с Россией на высоком уровне

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил необходимость продолжать диалог с Россией, передает РИА Новости.

"Важно говорить с Россией без наивности. Это делает президент (Франции Эммануэль) Макрон, в августе 2019 года он пригласил президента (России Владимира – ред.) Путина на переговоры. Это только что делал президент (США Джо) Байден. Это большая страна, это наш сосед", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном в Париже.

Он отметил важность стабильных и ясных отношений с Россией. "Основываясь на этих принципах, мы хотим продолжить диалог, но это не мешает нашей твердой позиции, и этому есть доказательства", - добавил французский министр.

"Но необходимо, чтобы Европа также говорила на высоком уровне с Россией, потому что есть сложные вопросы - контроль над вооружениями", - заявил глава МИД Франции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova