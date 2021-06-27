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Флаг России и Германии в Берлине.

Посол Германии на Украине заявила о всеобщем страхе войны с Россией

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Молдова
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Она, однако, назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, передает РИА Новости.

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По ее словам, у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.

"Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила Фельдгузен.

При этом она назвала разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию спекуляцией.

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.

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