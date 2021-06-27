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Здание Министерства иностранных дел РФ и Большой Кремлевский дворец.

Слова немецкого посла в Киеве о страхе войны с РФ прокомментировали в МИД

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
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Представитель внешнеполитического ведомства России назвала нечистоплотными действия НАТО в отношении Украины.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова немецкого посла в Киеве о "всеобщем страхе войны с Россией", обратила внимание на разницу в мировоззрении Москвы и НАТО, передает РИА Новости.

"По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Почувствуйте разницу, как говорится", — написала она в своем Telegram-канале.

При этом Захарова заявила, что "натовцы нечистоплотные". По ее словам, они сначала, используя таких же послов и министров иностранных дел, довели Украину до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения.

Флаг России и Германии в Берлине.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Посол Германии на Украине заявила о всеобщем страхе войны с Россией

"Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков", — подчеркнула она.

Представитель МИД напомнила и о ранении женщины в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ.

"Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция", — отметила Захарова.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели", что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. "Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила Фельдгузен.

Пятая статья Вашингтонского договора рассматривает угрозу одной стране-участнику как угрозу всему Североатлантическому альянсу.

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