Захарова: Косово – "черная дыра" Европы

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Самопровозглашенное Косово является "черной дырой" Европы, этот проект Запада провалился, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается нынешнего положения в Косово, то это "черная дыра" Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения", - сказала Захарова в интервью сербской газете "Курир".

При этом новые косовские "власти" во главе с "премьером" Альбином Курти "проповедуют откровенный политический экстремизм", отметила она.

"Вот результат агрессии НАТО и политики Запада", - констатировала Захарова.

По ее оценке, "западный проект "Косово" провалился".

"Несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение – полный провал", - считает она.

Представитель МИД напомнила также, что в 2013 году были согласованы так называемые "брюссельские договоренности", передает РИА Новости.

"Белград свою часть тех решений выполнил, тогда как Приштина отказалась обеспечить ключевое условие – создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово, наделенного широкими административными и исполнительными полномочиями. Более того, нынешние косовские "власти" вообще не хотят обсуждать этот вопрос. Брюссель же ничего не может с этим поделать, ограничиваясь вялыми призывами без конкретных шагов по принуждению косовоалбанцев к следованию своим обязательствам", - возмутилась она.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

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