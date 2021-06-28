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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин (справа)

Россия и Китай продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

© Photo : POOL
Политика
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Sputnik Молдова
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Договор был подписан в июле 2001 года Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщает Центральное телевидение КНР.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении телеканала.

Договор был подписан в июле 2001 года Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве. В марте этого года Россия и Китай договорились об автоматическом продлении договора на очередной пятилетний срок, передает РИА Новости.

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