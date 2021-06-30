Путин: я не считаю украинский народ недружественным

Президент РФ в ходе "Прямой линии" рассказал, почему Украина не была включена в список недружественных России стран.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, поэтому Украина не была включена в соответствующий список.

При этом российский президент отметил, что руководство Украины – явно недружественно. Свидетельство тому – недавно принятый закон о коренных народах Украины.

"Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными", – отметил лидер РФ.

По словам российского лидера, на Украине принимаются неконституционные законы, но на это никто не обращает внимание.

"Я напишу отдельную аналитическую статью и надеюсь, что в России и Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу", – сказал Путин.

Отвечая на вопрос, будет ли Путин встречаться с Зеленским, глава России отметил, что украинский президент отдал страну под внешнее управление.

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?" – заявил Путин на "Прямой линии".

При этом он сказал, что не отказывается от встречи, но прежде надо понять, о чем говорить.

В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны.

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