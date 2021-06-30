Путин прокомментировал инцидент с британским эсминцем

По мнению российского президента, нельзя говорить о том, что из-за инцидента в Крыму с британским эсминцем мир стоял на пороге Третьей мировой войны.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Провокация была комплексной и осуществлялась не только британцами, но и американцами.

"Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя, по-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил... Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной", – заявил президент РФ.

Присутствовала и политическая составляющая в условиях после женевского саммита Россия-США.

"Зачем нужно было совершать подобную провокацию, ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан?" – задался вопросом российский лидер.

При этом, говоря о провокациях США и Великобритании в российских территориальных водах Путин отметил, что те, кто это делает, понимают, что не выйдут победителями из этой ситуации.

"Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", – заявил он.

Путин также заявил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, говоря о проходящих сейчас на Украине совместных учениях с НАТО.

"По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных. Там можно создать учебные центры, пользоваться другими формами. Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами – это создает существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот это вызывает беспокойство", – сказал Путин.

Комментируя учения альянса у берегов России, российский лидер напомнил о ситуации с учениями, проходившими недавно в России.

"Смотрите, подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинской границы. Я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать - хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование. Вместо этого они, что сделали? Они приперлись к нашим границам", – заявил Путин.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova