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Сергей Лавров

Основные темы будущего председательства России в ОЧЭС обозначил глава МИД РФ

© Sputnik / Le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210630/35311427/predsedatelstvo-rossii-v-oches-mid-rf.html

В будущем году Организация Черноморского экономического сотрудничества отметит тридцатилетие своего создания.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Об основных темах будущего председательства России в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в среду в рамках выступления на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОЧЭС, передает РИА Новости

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Депутаты парламента Молдовы приняли участие в заседании рабочей группы ПАЧЭС

"В ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов подготовки к тридцатилетнему юбилею ЧЭС в 2022 году, на вторую половину которого выпадает российское председательство в Организации. Лавров заявил его основную тему – "взаимосвязанность" в контексте задач развития международной торговли и транспортного сообщения с учетом факторов перехода к "зеленой экономике" и цифровой трансформации", – отметили в МИД РФ.

На заседании, которое прошло в формате видеоконференции, глава внешнеполитического ведомства России также обозначил в качестве задачи страны на период работы во главе ОЧЭС укрепление деполитизированного, прагматичного диалога и экономического сотрудничества в Черноморском регионе.

ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.

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Теги:
Россия, ОЧЭС, Сергей Лавров

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