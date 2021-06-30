Путин: несмотря на санкции, Россия развивается

Россия, по словам президента Владимир Путина, не будет делать ответные шаги, которые вредят стране. Также Путин выразил надежду, что Соединенные Штаты изменят свое отношение к другим странам.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Владимир Путин в ходе "Прямой линии" высказался об отношениях России и США, о санкциях и о том, насколько продуктивной была встреча с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

Российская экономика, как отметил Путин, адаптировалась к санкциям, а где-то они даже дали толчок производственной сфере и сельскому хозяйству. Так, он привел в пример МКС и поставки титана.

"Есть и другие позитивные вещи: укрепление финансовой системы, общий совокупный долг сократился", – сказал Путин.

"Ученые и аналитики из США дают рекомендации своему политическому руководству и классу: период однополярного мира прошел, мир меняется. Несмотря на санкции, Россия развивается, у нее высокая обороноспособность, а по некоторым позициям наша страна обгоняет Соединенные Штаты. Также развиваются и страны Азии", – отметил российский лидер.

Партнеры понимают это все, поэтому и нужна встреча в Женеве. С другой стороны, они пытаются сохранить свое положение, отсюда санкции и провокации.

"Это не от нас зависит, а от них", — сказал Путин. Он надеется, что в итоге отношения, в том числе с США, войдут в нормальное русло.

Россия, по словам президента, не будет делать ответные шаги, которые вредят стране.

Российский лидер выразил надежду, что Соединенные Штаты изменят свое отношение к другим странам.

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