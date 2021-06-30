Путин - об Украине, Байдене и высокой обороноспособности России

Прямая линия с президентом России стартовала в среду в полдень по московскому времени (совпадает с кишиневским), в студию поступило более двух миллионов вопросов.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Одним из основных вопросов на прямой линии с президентом России, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в стране и мире, стала вакцинация.

Владимир Путин сообщил, что привился вакциной "Спутник V". Как рассказал президент, после первого укола он ничего не почувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте введения препарата. После второй инъекции в 12 часов ночи температура поднялась до 37,2, но утром снова вернулась к 36,6.

Российский лидер отметил, что предотвратить развитие пандемии коронавируса можно только вакцинацией.

"Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть, у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться", - сказал Путин.

"Результаты работы украинского руководства - разрушительны"

Жители России также задали президенту вопросы, касающиеся внешней политики, в том числе - отношений с Украиной. Учитывая, что ранее кабинет министров России утвердил перечень недружественных государств, включив в список две страны - США и Чехию - главу государства спросили, почему в этот список не входит Украина.

"Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ - недружественный нам народ", - ответил Владимир Путин.

"Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз - я считаю, что вообще украинцы и русские - это вообще один народ", - добавил президент.

При этом он отметил, что нынешнее руководство Украины к России явно недружественно.

"Я не считаю, что украинский народ является недружественным, нет, ничего подобного, мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело", - сказал глава российского государства.

Владимир Путин пояснил, что иначе трудно объяснить проект закона, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Раду - в этом документе русский народ объявляется некоренным на территории страны.

"Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными", - сказал Путин в ходе прямой линии.

По словам российского президента, такая ситуация может обернуться тем, что часть людей может ощутить себя людьми второго сорта и покинуть страну.

"Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело", - заявил Путин.

По мнению российского президента, из-за позиции Киева силы на Украине, желающие укрепления отношений с Россией, не могут сделать этого.

"Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах ", - сказал он.

Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление"

Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, российский лидер уточнил, что тот отдал страну "под полное внешнее управление", так что вопросы решаются не в украинской столице, а в Вашингтоне, Берлине и Париже.

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", - сказал Путин.

Он пообещал написать аналитическую статью про историю России и Украины.

"Я уже думал над этим - я статью напишу отдельную, напишу отдельную такую аналитическую статью, и надеюсь, что и в России, и Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу", - рассказал президент России.

При этом он особо подчеркнул, что освоение Украины странами НАТО вызывает у России беспокойство.

"Меня беспокоит другое - более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных. Там можно создать учебные центры, пользоваться другими формами. Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами - это создает существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот это вызывает беспокойство", - отметил российский лидер.

О риске развертывания новой мировой войны

Владимир Путин также прокомментировал недавний инцидент с британским эсминцем. Напомним, что 23 июня Минобороны России сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Видео: провокация британского эсминца – опубликованы кадры с места событий>>>

Отвечая в ходе прямой линии на вопрос: "Не кажется ли вам, что в это время мир стоял на пороге третьей мировой войны?", Путин отметил:"Нет, мне так не кажется". При этом российский президент назвал произошедшее "провокацией", которая произошла сразу после саммита Россия-США и была нацелена на то, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.

"Во-первых, это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? ... Это политическая составляющая - только что состоялась несколько дней за этого встреча в Женеве - спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию, ради чего это делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что это люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации", - сказал Путин.

Он также уточнил, что в инциденте в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы, разведывательный самолет которых пытался фиксировать ответные действия российских военных.

"Это, конечно, провокация, это совершенно очевидно... она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши терводы днем, а еще рано утром, в 07.30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет ", - сказал Путин в ходе прямой линии.

"Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что, где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной. Может, я проговорился, меня военные извинят", - добавил Путин.

Какие бы санкции ни применяли к России, она развивается

В продолжение темы Путин отметил, что "обороноспособность России достигла высокого уровня", а также - что страна "развивается, какие бы санкции к ней ни применяли".

Путин: несмотря на санкции, Россия развивается>>>

В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, он задал президенту РФ вопрос: зачем он встречался с американским лидером Джо Байденом, если после этой встречи России снова начали грозить санкциями, а от президента США "мало что зависит"?.

"От президента Соединенных Штатов многое зависит", - ответил Путин.

"Хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы, но от него многое зависит", - добавил российский лидер.

В ходе прямой линии он также выразил надежду, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки.

"Я очень рассчитываю на то, что все-таки (к США придет - ред.) осознание того, что мир меняется. И в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, и приведет к тому что все-таки мировое устройство примет более благообразные характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки", - сказал Путин.

Он также подчеркнул: Россия не будет делать ответные шаги во вред себе, реагируя на нарушение США "красных линий".

"Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших ракетных двигателях, до сих пор используются широко наши ракетные двигатели, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред что ли? <...> Если они переходят какие-то границы, мы находим ассиметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров", - сказал Путин в ходе прямой линии.

Атаки хакеров и миллионы новостей

В ходе эфира ведущая Екатерина Березовская сообщила, что прямую линию с Владимиром Путиным атакуют хакеры

"На наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки", - сказала она.

Ранее организаторы мероприятия не смогли наладить беспроблемную связь с жительницей Кузбасса, которая хотела рассказать президенту о проблемах с ремонтом в детском саду-школе своей внучки.

Прямая линия с Владимиром Путиным длилась три часа 42 минуты, за это время глава государства ответил на 68 вопросов.Всего на прямую линию поступило почти 2,2 миллиона обращений.

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