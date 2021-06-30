Литовкин: разведка провокацией, или Что происходит в Черноморском регионе

Российский военный эксперт прокомментировал последние события в Черном море, в частности, ситуацию с британским эсминцем Defender.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Заход британского эсминца Defender в российские территориальные воды у берегов Крыма представляет собой разведку провокацией. Такое мнение озвучил российский военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии Sputnik Молдова.

Во время прямой линии 30 июня президент РФ Владимир Путин назвал заход британского эсминца Defender в российские территориальные воды у берегов Крыма провокацией, которая проводилась не только британцами, но и американцами.

"До того, как мы услышали президента России Владимира Путина сегодня на "Прямой линии" мы считали, что английский эсминец 20 минут находился в территориальных водах России, которые он считал территориальными водами Украины, и он получил разрешение от Украины проходить через эти воды, и демонстративно шел через эти воды", – отметил Литовкин.

По его словам, однако, это была не просто провокация со стороны Defender, а целая операция.

"Потому что в то время, когда Defender вторгся в территориальные воды России, в нейтральном воздушном пространстве находился американский самолет. И когда в Крыму активизировались все силы, необходимые для того, чтобы следить за Defender, американский самолет записывал все эти параметры на свои приборы, так скажем, проводил разведку. Здесь была разведка провокацией", – сказал Литовкин.

Президент России отметил, что было очевидно, что эсминец зашел, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил.

"Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной", – заявил президент РФ.

Присутствовала и политическая составляющая в условиях после женевского саммита Россия-США.

"Зачем нужно было совершать подобную провокацию, ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан?" – задался вопросом российский лидер.

При этом, говоря о провокациях США и Великобритании в российских территориальных водах, Путин отметил, что те, кто это делает, понимают, что не выйдут победителями из этой ситуации.

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