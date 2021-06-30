Глава МИД России предложил обнулить ситуацию в вопросе дипмиссий с США

Заявления прозвучали на пресс-конференции в Анталье в ходе визита Сергея Лаврова в Турецкую Республику.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Москва готова к поиску баланса интересов с США, надеемся, что и Вашингтон до этого дозреет, не только по теме стратегической стабильности, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу Лавров напомнил, что нынешний кризис в отношениях России и США был спровоцирован американской стороной - администрацией Барака Обамы.

"Наш подход (к разрешению проблемы) исключительно всеобъемлющий: давайте обнулять всю эту нездоровую и неприемлемую ситуацию", - сказал Лавров.

Он отметил, что Москва готова "по всем этим вопросам разговаривать", но "исключительно на взаимоуважительной основе и на основе баланса интересов друг друга".

"Мы к поиску такого баланса готовы, надеюсь, что американцы тоже до этого дозреют и будут искать такой баланс не только в сфере стратегической стабильности, но и всех остальных областях, где у нас существуют проблемы, а их немало", - отметил глава российского МИД.

На прошедшем в Женеве 16 июня саммите Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями. Как говорится в заявлении лидеров по итогам саммита, Москва и Вашингтон стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

При этом Сергей Лавров отмечал, что заявления, поступающие сейчас из Вашингтона, не совсем соответствуют позиции, которую американская сторона занимала на переговорах. Так, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву об ответных киберударах.

В свою очередь, Владимир Путин во время прямой линии выразил надежду на нормализацию отношений с США.

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