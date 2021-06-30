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Американский флаг на фоне Статуи Свободы

Линкольн, Вашингтон, Рузвельт: в США представили новый рейтинг президентов

© AFP 2021 / Timothy A. Clary
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210630/35317829/Linkoln-Vashington-Ruzvelt-v-SShA-predstavili-novyy-reyting-prezidentov.html

Место в рейтинге, котрое в итоге занимает претендент, определялось по сумме баллов, набранных им по десяти позициям.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Одним из худших президентов США за всю историю страны американские историки назвали Дональда Трампа, особенно низкую оценку получили его моральные качества и административные навыки. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного каналом C-SPAN, пишет РИА Новости.

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Рейтинг составляется изданием в четвертый раз с 2000 года, над его созданием работали 142 специалиста в области истории США. По итогам последнего Трамп занял 41-е место среди всех 44 участников рейтинга (президент Гровер Кливленд становился президентом дважды и был 22-м и 24-м президентом США).

Тройку лучших президентов составили Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Джон Кеннеди стал восьмым, следующуюс трочку занял президент-республиканец Рональд Рейган, десятку лучших замыкает 44-й президент Барак Обама. Демократ Билл Клинтон занял 19 позицию, Буш-старший – 21-ю, президент Джордж Буш-младший – 29-ю, а республиканец Ричард Никсон – 31-ю.

Итоговое место в рейтинге определялось по сумме баллов по десяти позициям, в том числе оценке моральных качеств, лидерских и административных способностей и искусства внешней политики. По оценке экспертов, Трамп набрал 312 баллов (для сравнения Обама – 664 балла). По отдельным параметрам Трамп, который был 45-м президентом США, занял 32-е место по дару убеждения и 34-е в вопросах экономики, но при этом остался на последней позиции в таких качествах, как "мораль" и "административные навыки".

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