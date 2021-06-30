Скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Экс-министр обороны Соединенных Штатов Америки Дональд Рамсфелд скончался в возрасте 88 лет. Как пишет RT, об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление семьи политика.
The Republican powerbroker was well-known for his controversial and sometimes seemingly nonsensical comments.— USA TODAY (@USATODAY) June 30, 2021
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"Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико", — говорится в сообщении.
Дональд Рамсфельд возглавлял министерство обороны США дважды — при администрации Джеральда Форда в 1975—1977 годах, а также при администрации Джорджа Буша-младшего, в 2001—2006 годах.
При Рамсфельде США осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак после террористических атак 11 сентября 2001 года.
В 1970-е годы Рамсфельд был самым молодым, а после повторного назначения стал самым пожилым министром обороны в истории США.
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