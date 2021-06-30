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Бывший Министр обороны США Дональд Рамсфелд

Скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

© AFP 2021 / Tim Sloan
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210630/35318109/Skonchalsya-eks-glava-Pentagona-Donald-Ramsfeld.html

Рамсфелд возглавлял Пентагон в 1975-1977 и 2001-2006 годах и считается архитектором американских войн в Афганистане и Ираке.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Экс-министр обороны Соединенных Штатов Америки Дональд Рамсфелд скончался в возрасте 88 лет. Как пишет RT, об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление семьи политика.

​"Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико", — говорится в сообщении.

Дональд Рамсфельд возглавлял министерство обороны США дважды — при администрации Джеральда Форда в 1975—1977 годах, а также при администрации Джорджа Буша-младшего, в 2001—2006 годах.

При Рамсфельде США осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак после террористических атак 11 сентября 2001 года.

В 1970-е годы Рамсфельд был самым молодым, а после повторного назначения стал самым пожилым министром обороны в истории США. 

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