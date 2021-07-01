Песков назвал отношения России с Германией, Францией и Италией позитивными

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на все сложности, есть торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество, передает РИА Новости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"(Президент РФ Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек - это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на все, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы", - сказал он в эфире "Первого канала".

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