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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков назвал отношения России с Германией, Францией и Италией позитивными

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210701/35329030/peskov-nazval-otnosheniya-rossii-s-germaniey-frantsiey-i-Italiey-pozitivnymi.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что несмотря на сложности, торгово-экономическая кооперация идет, намечаются очень хорошие перспективы.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на все сложности, есть торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество, передает РИА Новости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© Sputnik / POOL / Sergei Savostyanov
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"(Президент РФ Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек - это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на все, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы", - сказал он в эфире "Первого канала".

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