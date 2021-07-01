"Напоминают рассказы о Швейке": Захарова - о претензиях Чехии

Комментируя претензии Чехии в связи со взрывами во Врбетице, официальный представитель МИД России отметила, что "это швейковщина в чистом виде".

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Звучащие из Праги официальные версии событий во Врбетице и материальные претензии Чехии к России в связи с ними по своей фантасмагоричности и абсурдности все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке... из бессмертного произведения (Ярослава) Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд... иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд", - цитирует Захарову РИА Новости.

Официальный представитель МИД также отметила, что дипломатия в данном случае "подменяется литературными жанрами - это швейковщина в чистом виде".

Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

Чешские СМИ сообщили, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, при этом прося исключить ее из списка недружественных России государств.

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