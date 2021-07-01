Русские не упоминаются: Рада Украины приняла закон о "коренных народах"

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Парламент Украины по инициативе президента принял закон "О коренных народах Украины", русские в перечень не включены - такое решение на внеочередном заседании в четверг поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости. Подпись под документом должен поставить Владимир Зеленский.

Ранее он внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.

В законе отмечается, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках Конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

"Коренные народы Украины имеют право в соответствии с Конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни", - говорится в тексте закона.

Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что закон "О коренных народах Украины" нарушает основополагающие международные договоры, ставит в дискриминационное положение миллионы русских. Власти Украины заявляли, что законопроект никого не притесняет, а Конституция страны прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан на Украине независимо от этнического происхождения и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства.

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