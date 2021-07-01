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Эсминец Дефендер ВМС Великобритании

МИД РФ: США и их союзники превращают Черное море в зону силового противостояния

© AFP 2021 / GLYN KIRK
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210701/35331652/MID-RF-SShA-i-ikh-soyuzniki-prevraschayut-Chernoe-more-v-zonu-silovogo-protivostoyaniya.html

Поводом для заявлений послужили недавние инциденты в Черном море с участием британского эсминца и фрегата Нидерландов.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Соединенные Штаты Америки и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

Британский эсминец Defender
© REUTERS / YORUK ISIK
Российский флот предупредительно выстрелил по эсминцу Defender в Черном море

Как передает РИА Новости, ранее спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России.

"Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния. Делается это намеренно - для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - сказала Мария Захарова.

По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют "явный антироссийский подтекст".

Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Корабль ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen
© CC BY 2.0 / Sonse / HNLMS Evertsen
Россия "проучила" еще один корабль НАТО в Черном море – что происходит в регионе?

Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

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