Обсуждают, "как вести себя" с Россией: Меркель раскрыла подробности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин и Лондон продолжают обсуждать, как "вести себя" по отношению к России и Китаю.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном в Лондоне поблагодарила его за проведение саммита G7, где они обсуждали вопрос совместной борьбы с различными вызовами, защиту "ценностей свободной демократии в эру цифровизации, кибератак", передает РИА Новости.

"(Обсудили на саммите G7 в Корнуэлле) как вести себя с Россией, с Китаем, как решать международные конфликты. Это все и дальше будет стоять на нашей повестке дня, и чем лучше мы будем сотрудничать по этим вопросам, тем быстрее мы добьемся успеха", - заявила Меркель на пресс-конференции с Джонсоном.

Она также отметила, что Германия будет поддерживать Великобританию в проведении конференции по климату GOP26.

Ответила канцлер и на вопрос о своей работе с Джонсоном. "Я на протяжении лет работала с различными британскими премьер-министрами и с каждым - с удовольствием. У каждого был свой стиль. Сотрудничество с Джонсоном развивалось очень хорошо, иначе мы не стояли бы сегодня здесь. Я рада этому и буду делать это в оставшееся время (на посту канцлера)", - добавила она.

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