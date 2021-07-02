Украина, Ливия, Карабах: что еще обсудили по телефону Путин и Макрон

При обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры двух стран высказались за активизацию переговорного процесса.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в пятницу, собеседники обсудили Украину, Ливию и Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах. Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте. В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования, пишет РИА Новости.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в "нормандском" формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего – по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - подчеркивается в сообщении.

Путин также информировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Было отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной.

"Рассмотрена тематика ливийского урегулирования. С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее содействие продвижению политпроцесса с участием всех ключевых ливийских сил", - добавляется в сообщении.

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