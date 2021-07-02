01:12 03 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.01
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Телефонный разговор Путина. Архивное фото.

Украина, Ливия, Карабах: что еще обсудили по телефону Путин и Макрон

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/10/31319507.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210702/35350053/Ukraina-Liviya-Karabakh-chto-esche-obsudili-po-telefonu-Putin-i-Makron.html

При обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры двух стран высказались за активизацию переговорного процесса.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в пятницу, собеседники обсудили Украину, Ливию и Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© Sputnik / POOL / Sergei Savostyanov
Путин - об Украине, Байдене и высокой обороноспособности России

"Обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах. Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте. В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования, пишет РИА Новости.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в "нормандском" формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего – по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - подчеркивается в сообщении.

Путин также информировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Было отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной.

"Рассмотрена тематика ливийского урегулирования. С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее содействие продвижению политпроцесса с участием всех ключевых ливийских сил", - добавляется в сообщении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Главы МИД Молдовы, Украины и Грузии встретились с Еврокомиссаром по торговле
Путин: США организовали переворот на Украине, а Европа безвольно его поддержала
Посол Германии на Украине заявила о всеобщем страхе войны с Россией

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Дым поднимается над нефтеперерабатывающим заводом Petromidia, Румыния
Фото: взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии
USA: Demolition planned as rescue efforts resume at Miami collapse site
Видео: возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться