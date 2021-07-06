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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава МИД предостерег США от попытки вести диалог с Россией с позиции силы

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава внешнеполитического ведомства дал интервью индонезийской газете, отметив, что ответ на недружественные действия будет жестким.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В Вашингтоне должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека", передает РИА Новости.

"На недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", — отметил министр.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Гватемалы Педро Броло Вилой в Доме приемов МИД РФ в Москве.
Пресс-служба МИД РФ
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По словам Лаврова, на саммите в Женеве Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало, однако сразу после них в Вашингтоне "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации", а также стали выдвигать требования к России, рассказал дипломат.

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Швейцарии 16 июня. По отзывам обеих сторон, она прошла к конструктивном ключе: главы государств сошлись во мнениях по некоторым вопросам и договорились начать консультации по стратегической стабильности.

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