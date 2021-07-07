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Афганистан, бассейн, построенный советскими строителями в 80-е годы в Кабуле.

Глава МИД России заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Обстановка в Афганистане "имеет тенденцию к стремительному ухудшению", заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с лаосским коллегой, передает РИА Новости.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск", - сказал глава МИД.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте с главами других республик Центральной Азии.

Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Photo : Public domain / Master Sgt. Alejandro Licea
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Москва, подчеркнул министр, сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

Представители секретариата ОДКБ, по словам главы МИД, накануне посетили участок границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний властей США до 11 сентября вывести все войска из этой страны.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

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