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Мария Захарова

Захарова об электоральной кампании в Молдове и работе с Кишиневом после выборов

© Photo : Telegram / Мария Захарова
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (317)
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Официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что "предвыборная кампания в Молдове сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны".

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В России будут готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Молдовы, которые будут сформированы по итогам выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

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"Республика Молдова. 11 июля там пройдут внеочередные выборы в парламент. За 101 место в законодательном органе страны будут бороться свыше 20 политических партий и объединений. Одни из них выступают за сбалансированное отношение с Россией, странами ЕС, СНГ, государствами Запада, другие являются сторонниками исключительно прозападного курса в ущерб традиционным связям с другими партнерами Молдовы", – отметила Захарова.

По ее словам, "в России внимательно следят за подготовкой к выборам как к важнейшему внутриполитическому событию в жизни Молдовы, которая является парламентской республикой".

"Мы рассчитываем, что молдавским избирателям будут обеспечены все необходимые условия для честного, свободного и прозрачного волеизъявления", – сказала представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на то, что российские наблюдатели будут осуществлять мониторинг соблюдения молдавского избирательного законодательства и соответствующих международных актов Исполкома СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания союза Беларуси и России и БДИПЧ ОБСЕ.

"С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдове сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость откровенно ангажированных заявлений и комментариев с выпадами, тенденциозными выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны", – подчеркнула Захарова.

Результатом, как заявила представитель МИД России, стало обострение внутриполитической ситуации в Молдове и поляризация общества. 

Она отметила, что "Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы – страны, с которой нас связывает общая история, тесные исторические, культурные и гуманитарные узы".

"Мы выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии, закрепленного в Конституции нейтралитета Молдовы. Будем готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Молдовы, которые будут сформированы по итогам выборов. Надеемся, что сами выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права", – заключила Захарова.

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоятся 11 июля. Всего Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала 20 политических партий, два электоральных блока и одного независимого кандидата. На 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин. Это значит, что за один депутатский мандат борются порядка 17 человек.

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Тема:
Парламентские выборы (317)

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Теги:
вмешательство, Европейский союз, США, Мария Захарова, МИД России, Россия, Молдова, досрочные парламентские выборы, выборы

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