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Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР на саммите ЕС-КНР в Брюсселе

Глава МИД ФРГ рассказал, какой должна быть политика ЕС в отношении Китая

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Sputnik Молдова
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По словам чиновника, в Европейском союзе считают важным поиск и предложение альтернатив в связи с Китаем.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Политика Евросоюза в отношении Китая должна быть тесно согласована с Соединенными Штатами Америки - об этом журналистам заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.

Политик прибыл в понедельник в Брюссель на совещание глав МИД стран ЕС.

"Мы должны делать конкретные предложения, иметь конкретные проекты, мы должны тесно согласовывать их с США, поэтому сейчас пришло время действовать не только на словах, но и в делах", - сказал Маас, комментируя отношения ЕС с Пекином.

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"Мы видим, как Китай... использует экономические и финансовые возможности повсюду в мире, чтобы повысить свое политическое влияние. Не имеет смысла жаловаться на это, однако мы должны предлагать альтернативы, об этом мне говорят многие коллеги. Речь идет о Южной Европе, Африке, Латинской Америке, Центральной Азии. Поэтому важно, чтобы ЕС предлагал свои альтернативы в связи с Китаем", - добавил министр, указав, что обсуждение темы отношений с КНР будет продолжено в сентябре в формате глав МИД G7.

Трансляция заявления министра шла в прямом эфире на сайте Еврокомиссии.

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