Итоги выборов в парламент Молдовы прокомментировали в Совете Федерации

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что Россия готова к диалогу с нашей страной по всем вопросам двусторонней повестки.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Россия готова к диалогу с Республикой Молдова по всему комплексу двусторонних отношений, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

"Остается сказать традиционное: рассчитываем все же на здравомыслие новых молдавских лидеров и в свою очередь готовы к диалогу по всему комплексу двусторонних отношений", - написал сенатор в Facebook.

Политик отметил, что президентская партия "Действие и солидарность" победила и сможет сформировать правительство, а то и шанс набрать конституционное большинство и тем самым получить почти абсолютную власть в стране, пишет агентство.

"Что это будет означать в геополитическом плане, гадать особо не приходится. ПДС обозначает главным приоритетом активизацию процесса интеграции в Евросоюз, стратегическое партнерство с США и Румынией плюс реализацию проектов с Украиной и Грузией", - добавил Косачев.

По мнению парламентария, решающую роль сыграла "заграница". "Причем в двух смыслах. За последние 30 лет из республики выехала почти треть трудоспособного населения — около одного миллиона человек. И на этот раз на участки за рубежом пришло более 200 тысяч человек. В 2020 году около 92% отдали голоса за прозападную Майю Санду, что стало решающим фактором на президентских выборах", - отметил законодатель.

По словам Косачева, все говорит в пользу того, что картина повторится и на этот раз. Он напомнил, что "для молдаван, живущих на Западе, было открыто больше участков, чем для приднестровцев, — 150 против 41, притом что и за 41 пришлось побороться буквально накануне выборов". И зарубежная явка была очень активной.

Парламентарий также подчеркнул, что, помимо этого фактора, огромную роль во внутримолдавских процессах играют и западные политики и дипломаты, причем не только румынские и представители ЕС, но и американский посол, который регулярно выступает по телевидению, встречается с политиками, чиновниками, судьями Конституционного суда и членами избиркома.

"Поэтому, скорее всего, Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен во внешней политике, резкость которого будет зависеть от окончательного расклада сил в парламенте и сплоченности левой оппозиции. Немалую роль могут сыграть и другие факторы – бизнес, церковь, события в соседних странах", - полагает сенатор.

По его мнению, худший сценарий – попытка форсировать события в отношении Приднестровья, которое, как считается, является препятствием на пути Молдавии в евроатлантические структуры. И отдельные провокации накануне выборов показывают, что радикалы к такому сценарию готовы. "И потому итоги молдавских выборов пока скорее настораживают. Общество, очевидно, расколото, и навязывание в этих условиях своей жесткой воли со стороны условного большинства в адрес условного меньшинства вряд ли приведет к успокоению умов", - отметил Косачев.

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