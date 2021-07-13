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Истребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем.

Российский истребитель сопроводил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США

Министерство обороны РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210713/35502561/Rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-nad-Chernym-morem-samolet-razvedchik-VVS-SShA.html

Согласно информации российского оборонного ведомства, ситуация развивалась по стандартному для таких случаев сценарию.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Радиолокационные средства Южного военного округа заметили над Черным морем воздушную цель, приближающуюся к границе России, для чего в воздух был поднят истребитель Су-30. Сообщается, что сценарий развития событий является стандартным для таких случаев.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в релизе.

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