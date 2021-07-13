Российский истребитель сопроводил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Радиолокационные средства Южного военного округа заметили над Черным морем воздушную цель, приближающуюся к границе России, для чего в воздух был поднят истребитель Су-30. Сообщается, что сценарий развития событий является стандартным для таких случаев.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в релизе.

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