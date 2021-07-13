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Избиратели голосуют на внеочередных парламентских выборах на избирательном участке в Софии, Болгария

"Есть такой народ" победила на досрочных парламентских выборах в Болгарии

© REUTERS / Stoyan Nenov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210713/35509076/Est-takoy-narod-pobedila-na-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborakh-v-Bolgarii.html

В Болгарии в воскресенье так же, как и в Молдове, прошли досрочные выборы в законодательный форум страны.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Партия "Есть такой народ" победила на досрочных парламентских выборах в Болгарии, она получила 24,08% голосов (657 824 избирателей), следует из данных ЦИК страны после обработки 100% протоколов с избирательных участков, передает РИА Новости.

На втором месте расположилась партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая получила 23,51% голосов (642 165 избирателей). На третьем месте - Болгарская социалистическая партия (БСП), за которую проголосовали 13,39% (365 695).

Болгария
© AP Photo / Valentina Petrova
Президент Болгарии распускает парламент, выборы состоятся в июле

Как ранее заявил лидер "Есть такой народ" Слави Трифонов, партия попытается сформировать самостоятельное правительство, не вступая в коалиции с другими политическими силами.

Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - БСП с 15,01%. Кроме того, в парламент прошли "Демократическая Болгария" (9,45%), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.

Болгария - парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.

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