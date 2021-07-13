Путин: началась активная работа по проекту "анти-Россия"

Президент России рассказал, что побудило его написать статью об Украине, и выразил обеспокоенность, связанную с антироссийскими настроениями.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, отметил, что несколько месяцев думал о ней, "это аналитический материал", передает РИА Новости.

Статья была опубликована в понедельник, и на следующий день глава государства дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.

"Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю. Название этого материала - статья - это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья, это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что "ситуация требовала посмотреть внимательнее, в каком мире мы живем и каковы отношения с ближайшими соседями".

"Вообще почему у меня родилась такая идея? Ведь мы в своей обычной жизни мы занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби, как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи", - сказал он в телеэфире.

Говоря о своей статье, Владимир Путин заявил, что "началась активная работа по проекту "анти-Россия", что не может не вызывать обеспокоенность".

"Кроме этого, почему именно сейчас я активизировал эту работу, потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", - отметил президент РФ.

Проект "анти-Россия" начался еще в XVII-XVIII веках, его цель проста – ослабить страну, уточнил Путин.

"Он (проект "анти-Россия" - ред.) начался еще в XVII-XVIII веке, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Цель-то простая, я там пишу - разделяй и властвуй. Перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России: просто ослабить страну", - отметил он.

По мнению Путина, миллионы людей на Украине желают восстановления отношений с Россией, но им не дают никаких шансов реализовать свои планы.

"Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией, я уверен: это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию, но судя по всему им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы. Их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены: кого-то просто убивают на улице и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе", - сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что РФ "готова к дружеским и стабильным отношениям с Украиной" и " ищет компромиссные пути в отношениях с соседями, те приемлемые решения, которые всех устраивают".

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять государственную политику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.

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