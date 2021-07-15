Аваков уволен с поста главы МВД Украины

Решение об отставки Арсена Авакова поддержал 291 депутат Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности главы МВД, передает РИА Новости. Эту должность он занимал с февраля 2014 года. Решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Решение об этом принимает Верховная рада.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров, которые оставались в кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

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