12:56 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Съезд партии Народный фронт в Киеве

Аваков уволен с поста главы МВД Украины

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
83 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0f/35527193.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210715/35527262/avakov-uvolen-s-posta-glavy-mvd-ukrainy.html

Решение об отставки Арсена Авакова поддержал 291 депутат Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности главы МВД, передает РИА Новости. Эту должность он занимал с февраля 2014 года. Решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Пожар в доме престарелых в Харькове.
© Sputnik / Стрингер
Санду выразила соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Харькове

Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Решение об этом принимает Верховная рада.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров, которые оставались в кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Путин: началась активная работа по проекту "анти-Россия"
Русские не упоминаются: Рада Украины приняла закон о "коренных народах"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Rare rendezvous between Venus and Mars in the sky over Tehran
Видео: небесное свидание Венеры, Марса и Луны над Тегераном
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться