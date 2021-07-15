ЕС призвали не признавать итоги выборов в России в случае "нарушений"

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Комитет Европарламента по иностранным делам в четверг утвердил доклад о будущем политических отношений ЕС с Россией, в котором содержится призыв к Евросоюзу не признавать результаты выборов в парламент РФ "в случае нарушения демократических принципов", говорится в распространенном заявлении комитета парламента по итогам голосования, передает РИА Новости.

Документ был подготовлен докладчиком Европейского парламента по отношениям с Россией евродепутатом от Литвы Андриусом Кубилиусом, его поддержали 56 членов комитета, девять выступили против и пять воздержались. Теперь доклад будет вынесен на голосование всего Европарламента на пленарной сессии.

"Депутаты заявляют, что ЕС должен быть готов не признавать российский парламент, если парламентские выборы 2021 года пройдут с нарушением демократических принципов и международного права", - указывается в распространенном по итогам голосования заявлении Европарламента.

При этом, как сообщила перед голосованием по докладу крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия ЕРР, Кубилиус также предложил в этом случае призвать Евросоюз "рассмотреть возможность потребовать приостановки участия России в международных парламентских ассамблеях".

В докладе по РФ также подчеркивается, что "Россия может быть демократической страной. ЕС должен разработать всеобъемлющие принципы, стратегию (отношений с Россией – ред.), базирующиеся на фундаментальных европейских ценностях". "Наша первостепенная задача – защищать демократию. ЕС и его институты должны исходить из того, что перемены в России возможны", - указывается в заявлении.

В ЕП также пояснили, что в докладе предлагается "проводить различие между властями страны и российским народом", активизировать работу с партнерами по усилению "демократических импульсов в России", оказывать дополнительную поддержку соседним с РФ государствам.

Решения Европарламента не обязательны к исполнению и являются рекомендацией для стран ЕС.

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