20:21 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Флаги РФ и ЕС.

ЕС призвали не признавать итоги выборов в России в случае "нарушений"

© Sputnik / Sergey Guneev
Политика
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/16/35202654.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210715/35533366/ES-prizvali-ne-priznavat-itogi-vyborov-v-Rossii-v-sluchae-narusheniy.html

Доклад о будущем политических отношений ЕС с Россией подготовил евродепутат от Литвы Андриус Кубилиус.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Комитет Европарламента по иностранным делам в четверг утвердил доклад о будущем политических отношений ЕС с Россией, в котором содержится призыв к Евросоюзу не признавать результаты выборов в парламент РФ "в случае нарушения демократических принципов", говорится в распространенном заявлении комитета парламента по итогам голосования, передает РИА Новости.

Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Кому в Европе жить хорошо - названа самая богатая страна ЕС

Документ был подготовлен докладчиком Европейского парламента по отношениям с Россией евродепутатом от Литвы Андриусом Кубилиусом, его поддержали 56 членов комитета, девять выступили против и пять воздержались. Теперь доклад будет вынесен на голосование всего Европарламента на пленарной сессии.

"Депутаты заявляют, что ЕС должен быть готов не признавать российский парламент, если парламентские выборы 2021 года пройдут с нарушением демократических принципов и международного права", - указывается в распространенном по итогам голосования заявлении Европарламента.

При этом, как сообщила перед голосованием по докладу крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия ЕРР, Кубилиус также предложил в этом случае призвать Евросоюз "рассмотреть возможность потребовать приостановки участия России в международных парламентских ассамблеях".

Госдума РФ, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Приднестровье просит увеличить число участков на выборах в Госдуму России

В докладе по РФ также подчеркивается, что "Россия может быть демократической страной. ЕС должен разработать всеобъемлющие принципы, стратегию (отношений с Россией – ред.), базирующиеся на фундаментальных европейских ценностях". "Наша первостепенная задача – защищать демократию. ЕС и его институты должны исходить из того, что перемены в России возможны", - указывается в заявлении.

В ЕП также пояснили, что в докладе предлагается "проводить различие между властями страны и российским народом", активизировать работу с партнерами по усилению "демократических импульсов в России", оказывать дополнительную поддержку соседним с РФ государствам.

Решения Европарламента не обязательны к исполнению и являются рекомендацией для стран ЕС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Российские истребители сопроводили бомбардировщик и самолёт-разведчик США над Тихим океаном
Видео: как российские истребители сопроводили от границ самолеты ВВС США
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться