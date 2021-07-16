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Денис Монастырский

На Украине назначили нового главу МВД

© Photo : Слуга народу / Sarakhan Vadym
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210716/35546638/ukraina-novii-glava-mvd.html

В четверг стало известно, что Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности главы МВД. Эту должность он занимал с февраля 2014 года.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский назначен парламентом Украины главой МВД страны, передает РИА Новости

В четверг отставку главы МВД Украины Арсена Авакова утвердила Верховная рада. Кандидатуру нового министра на рассмотрение парламента вносит премьер по согласованию с коалицией.

Съезд партии Народный фронт в Киеве
© Sputnik / Стрингер
Аваков уволен с поста главы МВД Украины

Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 года в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В. Корецкого Национальной академии наук Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

В 2019-м его представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В этом же году прошел в парламент по списку партии "Слуга народа". В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По данным СМИ, Монастырский активно участвует в законотворческой деятельности и является одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.

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Теги:
Арсен Аваков, Украина

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