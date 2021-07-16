Глава МИД РФ заявил, что миссия США в Афганистане провалилась

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась, передает РИА Новости.

"Американцы ушли, как подтвердил президент (США Джо) Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах", - сказал Лавров журналистам.

Министр подчеркнул, что терроризм никуда не исчез, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и отделение "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) укрепили свои позиции в Афганистане, наркопроизводство достигло рекордных высот - 90% всех наркотиков в мире происходят из Афганистана, почти ничего не делается для борьбы с этим.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

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