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Главы МИД Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Ауриелу Чокой

Эксперт: "трио" Украины, Грузии и Молдовы — это реинкарнация ГУМ

© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Три страны создали "Ассоциированное трио", чтобы вместе идти по пути евроинтеграции. Что это означает для Молдовы, рассказала российский эксперт в области международных связей Ольга Сухаревская.

Президент Молдовы Майя Санду отправилась с визитом в Грузию. В ходе визита глава государства примет участие в работе 17-й Международной конференции в Батуми, где выступит в дискуссии "Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в действии".

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Ранее главы МИД Украины, Молдовы и Грузии подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио". Российский правовед, магистр внешней политики Ольга Сухаревская считает, что этот новый союз не более чем реинкарнация политического инструмента, созданного намного раньше.

"В качестве трио это действительно новоиспеченный союз. Но на самом деле мы этот союз уже видели, ранее это был ГУАМ, который в данный момент сократился до ГУМ. Это три страны, входящие в Восточное партнерство, и о их деятельности в новом объединении мы можем судить из всего опыта, который был продемонстрирован ГУАМ", — сказала Сухаревская в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Бесконечные объединения ради бесконечного процесса

По мнению Сухаревской, такие "реинкарнации" происходят каждый раз, когда заканчивается неудачей очередная попытка объединения беднейших стран СНГ, которые ведут прозападную и так называемую "евроинтеграционную" политику.

"Поскольку экономической базы под этим сотрудничеством нет, любая такая инициатива со временем глохнет. И тогда, чтобы придать ей импульс, это трио собирается в новом составе", — заметила эксперт.

Для неудач создания очередного евроинтеграционного объединения на пространстве бывшего СССР есть объективные причины, считает Сухаревская.

"Необходимо понимать, что евроинтеграция — это бесконечный процесс. Процесс — все, а результат — ничто. Никто не ставил себе задачу принять эти государства в ЕС", — сказала она.

В результате, когда за очередными громкими заявлениями об интеграции в Европейский союз ничего не следует, начинается волна разочарования, прозападные партии закономерно теряют популярность. После этого проект переформатируется, и заявляется о новом проевропейском объединении под новым названием и в другом формате.

"Так было на Украине и так же, безусловно, произойдет и с Майей Санду. Потому что невозможно идти в Европу, когда Европа не принимает", — считает Сухаревская.

Путь евроинтеграции для трех стран — это путь деградации

Эксперт отметила, что страны бывшего СССР, которые не пошли по пути евроинтеграции, даже если они бедны и стартовали с низкой позиции, демонстрируют высокие показатели экономического роста. И, напротив, Грузию, Молдову и Украину отмечает наибольшая бедность, падение промышленного потенциала и торговли.

Майя Санду встретилась с молдавскими дипломатами
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Санду обсудила с руководством МИДЕИ приоритеты внешней политики

"Во всех трех странах нарастает торговля с ЕС, но за счет сырья и товаров самого низкого уровня. Происходит деградация и деиндустриализация экономики, происходит отток населения в эмиграцию. А для ЕС это интересно, потому что, в отличие от выходцев из арабских стран, приезжают люди близкие по менталитету, и они приезжают работать. Безусловно, путь евроинтеграции для этих стран — это путь деградации", — сказала Сухаревская.

По мнению эксперта, теперь идея "единого пространства до Владивостока" умерла надолго. Глава МИД России Сергей Лавров уже констатировал, что ЕС полностью уничтожил отношения с Россией. На днях была принята новая стратегия национальной безопасности РФ, где развитие отношений сотрудничества с ЕС и США исключено из приоритетов внешней политики.

"Как бы ни хотела Молдова дружить со всеми, у нее это не получится. Здесь малые государства становятся заложниками большой политики, особенно если страны принимают на себя обязательства", — отметила Сухаревская.

По ее мнению, теперь отношения России с Молдовой станут аналогичными отношениям с Украиной и Грузией, и для Молдовы это, безусловно, негативный сценарий.

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Теги:
Молдова, Украина, Грузия

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