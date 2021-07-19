Майя Санду в Батуми: подтверждаем желание присоединиться к Евросоюзу

Президент Молдовы вместе с президентами Украины и Грузии выступила на Международной конференции в Грузии.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Майя Санду выступила с речью после подписания президентами Украины, Молдовы и Грузии совместной декларации на 17-й Международной конференции в Батуми. Конференция носит название "Сила притяжения ЕС и трансформация региона".

Глава молдавского государства подчеркнула важность политики, которая проводится для укрепления отношений между Евросоюзом и странами Восточного партнерства. "Восточное партнерство - это большой успех для наших стран", — заявила Майя Санду.

Президент Молдовы отметила, что зона свободной торговли с ЕС (DCFTA) "открыла новые возможности для более интенсивной торговли, которые предприятия в нашей стране все еще изучают". Она отметила, что в этом году 52% молдавского агропродовольственного экспорта и 78% несельскохозяйственного экспорта идет в ЕС.

Майя Санду отметила, что Молдова намерена и далее идти по пути "укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической интеграции с Европейским союзом". По заявлению главы государства, подписанная тремя президентами декларация подтверждает общее желание присоединиться к Европейскому союзу.

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