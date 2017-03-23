Зарубежные СМИ о теракте: крупнейшая атака на символ британской демократии

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Произошедший в Лондоне теракт потряс весь мир. Абсолютное большинство зарубежных СМИ освещает трагические события. Теракт называют "терактом десятилетия", отмечает РИА Новости.

Напомним, что четыре человека погибли, 40 были ранены во время теракта в лондонском районе Вестминстер, сам террорист ликвидирован полицией. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Этот теракт стал самым кровавым в Великобритании после терактов 7 июля 2005 года, однако премьер Британии Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в стране повышать не будет.

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Как сообщила газета Independent, подозреваемого в совершении теракта якобы зовут Абу Иззадин, и он уже провел некоторое время в тюрьме за пособничество террористической деятельности. В то же время адвокат Иззадина утверждает, что тот все еще находится в тюрьме.

© REUTERS/ Stefan Wermuth Детали происшествия в Великобритании: что говорят очевидцы

Скотланд-Ярд заявил, что личность преступника на данном этапе раскрывать не собирается.

Многие СМИ сообщают, что атака обращена против "символа британской демократии" и отмечают ее схожесть с предыдущими терактами, совершенными на территории Европы. В частности, Washington Post пишет: "низкотехнологичное, резонансное нападение на крупнейший символ британской демократии соответствует профилю предыдущих атак в большинстве из европейских столиц".

Власти стран Европы и мира выразили соболезнования и поддержку пострадавшим в результате теракта.

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