Немец, проживающий в бразильском аэропорту, нападает на женщин

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Эта история чем-то напоминает фильм Спилберга "Терминал" 2004 года, главную роль в котором сыграл актер Том Хэнкс.

Однако жизнь 44-летнего гражданина Германии Стефана Броде (Stephan Brode), проживающего в международном аэропорту Гуарульос в Сан-Пауло с декабря прошлого года совсем не похожа на комедию. С некоторых пор он стал нападать на людей. Особенно на женщин, сообщает Sputnik Бразилия.

Броде приехал в Гуарульос из Касабланки, Марокко, где его ожидала пересадка на рейс во Франкфурт. Пересадку однако он потерял. Денег у него нет. С тех пор он живет в аэропорту, где питается едой, добытой в мусорных баках.

История этого человека могла бы тронуть многих, но то, что зарегистрировали камеры терминала, не вызывает сочувствия к немцу. А показывают они то, как много раз гражданин Германии нападает совершенно неожиданно и без причины на проходящих мимо людей. Особенно на женщин. Согласно администрации аэропорта такое происходило уже шесть раз.

В пресс-службе аэропорта заявили, что психологическое состояние немецкого пассажира вызывает опасение, но с ним ничего нельзя сделать, так-как охрана на объекте не является полицией.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Вся жизнь аэропорта Кишинева - на гигантском информационном панно

А полицию можно позвать только в том случае, если жертвы неуравновешенного немца зарегистрируют нападение в участке, что до сих пор не произошло, так как люди в аэропорту торопятся, и никто не хочет терять время.

Таковы правила, кроме заявления, жертвы также обязаны пройти медосмотр. Пресс-служба объяснила, что если немец решит напасть на местные магазины или начнет портить общественное имущество, тогда полиция сразу будет привлечена.

Кроме этого Стефан Броде уже получил уведомление от Федеральной Полиции, так-как он проживает в аэропорту более 90 дней без визы, его могут в любой момент депортировать.

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