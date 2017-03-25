Новая звезда Instagram Ория Коен "взорвала" сеть необычной красотой

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В социальных сетях пользователи "осыпают" комплиментами 22-летнюю Орию Коен (Oriya Cohen), которая проживает в Израиле. Красотка очаровала всех необычным цветом глаз. На Instagram девушки подписались уже порядка 100 тысяч человек. Некоторые даже отмечают сходство с другой звездой Instagram Лолой Чуил.

חזר למלאי‼️‼️‼️‼️ הסט שכולכן אוהבות @oriya_jewelry 〰#backinstock מחיר מיוחד לסופש😍 Публикация от Oriya Cohen (@oriya__cohen) Дек 7 2016 в 2:35 PST

Однако нашлись и скептики, которые отметили, что это не более, чем линзы.

Chokers ✔️ פרטים בפרטי @oriyas_chokers #Sale Публикация от Oriya Cohen (@oriya__cohen) Авг 29 2016 в 3:42 PDT

No Filter Needed Публикация от Oriya Cohen (@oriya__cohen) Мар 4 2017 в 8:07 PST



Публикация от Oriya Cohen (@oriya__cohen) Фев 20 2017 в 6:50 PST

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