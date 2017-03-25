Новая звезда Instagram Ория Коен "взорвала" сеть необычной красотой

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В социальных сетях пользователи "осыпают" комплиментами 22-летнюю Орию Коен (Oriya Cohen), которая проживает в Израиле. Красотка очаровала всех необычным цветом глаз. На Instagram девушки подписались уже порядка 100 тысяч человек. Некоторые даже отмечают сходство с другой звездой Instagram Лолой Чуил.
Однако нашлись и скептики, которые отметили, что это не более, чем линзы.
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>