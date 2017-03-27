Катастрофа в Европе: пять миллионов домов могут уйти под воду

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Уровень Северного и Балтийского морей в нынешнем столетии критически поднимется, и часть европейского побережья может уйти под воду. Океанолог Михалис Вусдукас рассказал, что масштабные наводнения в Европе будут происходить ежегодно, отмечает Sputnik Латвия.

Глобальное потепление уже через сто лет приведет Европу к критическим последствиям — 5 миллионов домов могут уйти под воду. Такой вывод сделали эксперты Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. В частности, ученые проанализировали изменение таких климатических факторов, как повышение уровня моря, приливы, волны и штормовые нагоны вплоть до 2100 года.

Тонущая Европа

По мнению климатологов, глобальное потепление приведет к экстремальным показателям уровней морей и к риску затопления части европейского побережья.

"К концу века уровень воды при так называемом наводнении столетия в Европе в среднем будет выше на 57-81 см", — говорится в исследовании центра.

Наводнение столетия эксперты центра называют одним из главных факторов глобального потепления, наряду с парниковым эффектом. Такие экстремальные наводнения происходят раз в сто лет, однако климатологи считают, что, если мировое сообщество не примет никаких мер, наводнения столетия будут происходить в Европе каждый год.

"При высоких темпах потепления к концу этого века 5 миллионов европейцев, которые сегодня рискуют столкнуться с экстремальным прибрежным наводнением раз в сто лет, будут подвергаться такому риску ежегодно", — заключают эксперты.

Море волнуется раз…

Наибольшее повышение экстремального уровня прогнозируется в районе Северного моря — к 2100 году оно достигнет почти метра. Берега Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании могут подняться до рекордных отметок. За ним следует Балтийское море, омывающее берега Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, а также атлантическое побережье Великобритании и Ирландии.

"Мы спрогнозировали возможные климатические изменения на Европейском континенте в будущем. Пять миллионов европейцев — это гипотетическая цифра. Такое возможно, если наводнение столетия начнется по всей Европе", — рассказал Михалис Вусдукас, специалист по океанографии прибрежных зон, работающий в Объединенном исследовательском центре Еврокомиссии.

Повышение уровня воды в морях прогнозируется не во всем мире. Так, например, в Южной Европе природные катаклизмы будут происходить значительно реже, а в Португалии и на побережье Кадисского залива уровень воды будет, наоборот, снижаться, что сбалансирует общее повышение экстремального уровня на 20-30%.

"Мы не включали в наше исследование Россию, потому как это огромный и географически сложный регион. Прогнозы относительно России делать труднее. Но что касается Балтийского моря, которое омывает и российские берега, здесь есть радостная новость: в районе этого моря экстремальный уровень воды будет компенсирован повышением уровня земной поверхности в связи с геологическими процессами", — говорит эксперт.

© Wikipedia/ Andrey Fimushkin Морское побережье Балтийской косы зимой

Все будет хорошо в России и Нидерландах

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ, профессор Александр Кислов считает, что странам Северного и Балтийского морей следует уже сейчас подготовиться к этим изменениям.

"Опасность затопления связана не только с глобальным потеплением, но и нагонными явлениями — подъемом воды, вызванным ветром и подводным течением. Страны с пологим берегом — Нидерланды, Норвегия, Дания, а также Балтийский регион — подвержены наибольшей опасности", — поясняет эксперт.

Он отметил, что многие европейские государства технически не готовы к изменениям климата, поэтому там может произойти затопление.

"Многие портовые сооружения Северной Европы рассчитаны на современный уровень моря, но если он изменится хотя бы на 20 см, то очередной нагон может прорваться и привести к наводнению", — подчеркнул Кислов.

Единственная в мире страна, обеспечивающая сегодня постоянный контроль за уровнем моря, — это Нидерланды, поэтому она сможет избежать природных катастроф.

"Голландия находится ниже уровня моря, окружена мощными реками — Рейн, Маас, Шельда. Чтобы сдерживать потоки воды, правительство страны построило уникальную систему шлюзов вдоль берегов, которые контролируются с помощью компьютеров", — поясняет эксперт.

Похожие шлюзы установлены и в Санкт-Петербурге, поэтому российским берегам наводнения тоже не угрожают, отмечает ученый.

Уже начинается

Наша планета уже испытывает последствия изменения климата. Так, например, в 2016 году в Париже и его окрестностях случилось сильнейшее наводнение, рекордное с 1982 года, когда уровень воды в Сене поднялся до отметки 6,5 метра (выше ординара). Пострадали десятки предприятий, были затоплены дома жителей прибрежных районов и временно закрыты крупнейшие музеи Лувр и Орсе. Ущерб от наводнения превысил один миллиард евро.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:26 / 2.85Mb / просмотров видео: 589) Ruptly. © Ruptly. Последствия наводнения на северо-западе Италии. Съемка с вертолета

В Нидерландах в июле прошлого года выпал град размером с голубиное яйцо. В 2013 году сразу несколько европейских стран стали жертвами стихии. В июне в Чехии был объявлен наивысший уровень опасности угрозы наводнения — жители Праги были вынуждены эвакуироваться.

Двадцать тысяч человек остались без электричества после февральского потопа в Македонии.

Еще одна аномалия — мощные снегопады были зафиксированы в 2013 и 2014 годах в США, Японии, Израиле, Палестине, ЮАР и Саудовской Аравии.

По словам Кислова, международное сообщество не принимает никаких конкретных мер, чтобы остановить экстремальные изменения климата. Всемирная метеорологическая организация, созданная под эгидой ООН, а также Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) регулярно предоставляют национальным правительствам рекомендации по борьбе с этой проблемой, однако они зачастую игнорируются властями.

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