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Города мира. Париж

Секреты от истинных парижан: как стать французом, не выезжая из дому

© Sputnik/ Григорий Сысоев
Общество
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Получите пару советов от настоящих парижан о том, как внести в свою повседневную жизнь немного романтики - они в этом деле всегда на высоте

КИШИННЕВ, 27 мар – Sputnik. Иногда совсем не обязательно ехать в Париж, чтобы создать себе легкое романтическое настроение по весне. Достаточно нарядиться без всякого повода, прогуляться по неизвестному кварталу или почитать газету в парке на лавочке. Портал My Little Paris дал несколько полезных советов для тех, кто хочет быть ветреным романтиком во французском стиле, пишет Sputnik Литва.

Вешалка с одеждой
© Sputnik/ Евгений Биятов
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1. Пить кофе только из фарфоровой чашки – никаких бумажных стаканчиков (оставим их адептам культуры американских мегаполисов).

2. Настаивать на том, что вы на мели, когда ваши друзья приглашают вас в коктейль-бар, и предложить выпить вина дома.

3. Всегда носить в сумке бумажные салфетки.

4. Никогда не скупиться на покупку ароматических свечей.

5. Наряду с рутинными покупками покупать живые цветы.

6. Попробовать выразить минимум пять разных эмоций одним словом.

7. С подозрением относиться к: политике, предложениям знакомства, хлебу в супермаркетах, чересчур улыбающимся людям, кафе, в которых есть более двух видов молока, а также к маргарину.

8. Всегда думать, что людям надо знать ваше мнение.

Имиджмейкер Милана Мосс
© Sputnik/ Вадим Анцупов
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9. Убедиться, что как минимум 85% того, что вы говорите, сопровождается активной жестикуляцией рук.

10. Всегда реагировать выражением ужаса на предложение поужинать до 8 вечера.

11. Завести себе кумира среди поваров.

12. Завести себе любимого кинорежиссера.

13. Пить только дорогое вино как доказательство того, что вы принципиальный бонвиван, который скорее предпочтет одиночество любой посредственной компании.

14. Если вы женского пола, необходимо научиться ездить на велосипеде в юбке или платье, не испытывая при этом стыд.

15. Каждые выходные проводить несколько часов, бесцельно шатаясь по неизвестной вам части города.

16. Всегда отвечать тем, кто вам пишет.

17. Никогда не извиняться за задержку ответа.

18. Ходить в музей или на выставки, чтобы посмотреть не столько на экспозицию, сколько на тех, кто туда ходит.

19. Одевать простую белую футболку и джинсы, пользуясь при этом неоправданно дорогими духами.

20. Следить за красотой рук и ногтей.

Стрижка огнем
© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
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21. Обращать внимание на мельчайшие детали и не забывайте их комментировать.

22. Делать комплименты мужчинам и женщинам от всего сердца.

23. Летом носить с собой спрей с минеральной водой для лица и выплескивать его на себя публично с дикой, чувственной непринужденностью.

24. Развить поразительное топографическое знание всех кафе и ресторанов в радиусе двух миль от вашего местоположения.

25. В свой выходной одеться как можно наряднее, купить газету и отправиться читать ее в парк на лавочку.

26. Даже если вы не курите, носить с собой зажигалку, чтобы всегда иметь повод заговорить с привлекательными незнакомыми людьми, курящими сигареты.

27. Убедить себя в том, что только "естественное чувство любопытства" заставляет вас смотреть на своих соседей через окна.

28. Купить берет и полосатую майку.

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Теги:
парижане, секрет, совет, стиль, Париж, Франция
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