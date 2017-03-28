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Угроза на пороге: весной наступает время самых мучительных депрессий

© Fotolia/ NinaMalyna
Общество
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Депрессия, вызванная сменой сезонов, способна значительно испортить жизнь человеку – появляются апатия, упадок сил, чувство беспокойства и тревога

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Все воспринимают смену времен года как неизбежную данность, тем не менее этот процесс оказывает заметное влияние на психологическое состояние человека, отмечает Sputnik Азербайджан. 

"Весна приносит с собой новые чувства, ощущения. Наши сознание и организм, привыкшие к холодной погоде, теперь должны привыкать к новому сезону, и переживают состояние, подобное самой погоде", – говорит психолог Фергана Мехмангыз.

По ее словам, природные явления по-разному влияют на организм человека. К примеру, солнечный свет одних бодрит, а у других, наоборот, вызывает усталость и лень. То же самое со снегом и дождем. Так, обычно дожди вызывают у людей чувство меланхолии, но некоторым они поднимают настроение.

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Влияние смены сезонов на состояние человека связано с биологическими факторами: "Люди с генетической предрасположенностью чаще подвержены весенней депрессии. При каждой смене сезона человеческий организм старается адаптироваться к био-, психо- и социальным ритмам. У некоторых людей биологические часы тяжело привыкают к новым условиям".

Психолог отметила также, что наблюдаемое весной изменение уровня некоторых гормонов эндокринной системы (серотонина, мелатонина) становится причиной депрессивных мыслей. Вместе с тем, причиной весенней депрессии могут стать анемия, авитаминоз, а также другие физиологические и органические факторы.

"Кроме того, депрессии могут возникнуть и по психологическим причинам – личные проблемы могут привести к депрессии не только весной, но и в любое другое время", – заметила психолог.

При этом проявляться весенняя депрессия может по-разному. Человек переживает чувство беспокойства и тревоги, в то же время все вокруг может казаться ему бессмысленным, он теряет интерес к жизни. Появляются бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость, беспричинные похудение или человек набирает вес, чрезмерная активность или апатия, потеря энергии, чувство вины.

Весна
© REUTERS/ Mike Blake
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Единственный способ избавиться от весенней депрессии – это здоровый сон: "Ранний сон и раннее пробуждение помогают побороть чувство усталости и борются со стрессом".

Кроме того, следует принимать побольше жидкости, держаться подальше от сигарет, кофе, спиртных напитков, придерживаться здорового питания.

Занятия спортом помогут нормализовать гормональный баланс.

Пребывание на свежем воздухе, на солнце также помогает побороть депрессию.

"Если вы не можете сами справиться с депрессией, обратитесь к психологу, не допускайте ухудшения состояния", – посоветовала психолог.

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Теги:
стресс, депрессия, советы, психолог
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