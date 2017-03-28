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Немецкие полицейские, архивное фото

Берлинские полицейские беднее беженцев

© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Общество
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Начальник отдела мошенничеств в Земельном ведомстве криминальной полиции Берлина, считает, что размер оплаты труда сотрудников берлинской полиции противоречит конституции

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Зарплата сотрудников берлинской полиции самая низкая во всей Германии. Положение служащих полиции Берлина просто невыносимое: они получают самую низкую зарплату из всех полицейских ФРГ, рассказал начальник отдела мошенничеств в Земельном ведомстве криминальной полиции Берлина Андре Грасхоф в интервью Sputnik Deutschland. Служащие, зарплата которых определяется самыми нижними разрядами тарифной сетки, получают порой меньше, чем те люди, кто живет на социальное пособие.

По расчетам Грасхофа, семья полицейского, получающего зарплату по второй ступени и разряду A4, то есть, человека, недавно начавшего службу в рядах полиции, имеет доход 24800 евро в год. Семья же, которая живет на пособие, получала бы около 23900 евро в год, то есть, всего лишь на 900 евро в год меньше. 

"Законодательство предполагает, что семья госслужащего, получающего зарплату по нижнему разряду тарифной сетки, должна получать на 15% больше, чем семья, живущая на социальное пособие. Таким образом, выходит, что семья госслужащего должна получать на 2600 евро (в год) больше, чтобы соответствовать директивам Федерального конституционного суда".

Кроме того, семье полицейского приходится платить ежемесячные вычеты, которые семья, живущая на пособие, не платит, рассказывает Грасхоф. Например, после вычета расходов на городской общественный транспорт и сборов на услуги радио и телевидения в распоряжении семьи чиновника остается доход на сумму 22600 евро "чистыми".

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Такие условия мало способствуют тому, чтобы человек согласился на работу госслужащего в Берлине, считает Грасхоф. Уважение к работе полиции предполагает "значительно более высокую оплату труда, которая, помимо прочего, может вновь замотивировать людей", говорит он. Таким образом, можно "снова переманить в Берлин ценных специалистов".

У полиции уже сейчас большие проблемы с закрытием имеющихся вакансий, подчеркивает Грасхоф.

"Разрыв между пожилыми и молодыми сотрудниками становится все больше, и в ближайшие годы у нас будет огромная волна уходов на пенсию, которую вообще уже не удастся компенсировать. И чем дольше наши политики будут оставлять этот вопрос без внимания, тем более драматичной станет ситуация".

В 2016 году Высший административный суд земель Берлин и Бранденбург отклонил жалобу госслужащих, которые в течение восьми лет пытались добиться повышения низкой оплаты труда. 

Грасхоф, однако, настроен оптимистично: "Те, кто подавал жалобу раньше, не попытались выполнить те подсчеты, которые теперь провели мы, и поэтому у их иска был небольшой потенциал".

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Служащие берлинской полиции намерены подавать жалобу в Федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ. По словам Грасхофа, подача жалобы пока находится лишь на начальной стадии.

"Поэтому нам нужны деньги, чтобы и дальше оплачивать услуги адвоката", — объяснил он.

Поэтому Грасхоф и его коллеги из Профсоюза полиции организовали краудфандинговую кампанию на платформе Leetchi.com, в которой госслужащие требуют "материального обеспечения всех госслужащих Берлина в соответствии с конституцией".

Сравнительно низкая оплата труда служащих полиции — одно из последствий курса на экономию в бюджетной сфере, который политические круги проводят с начала двухтысячных. Незначительных повышений зарплаты, которые предпринимались начиная с 2010 года, недостаточно, считает Грасхоф.

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Теги:
служащие, беженцы, зарплата, полицейские, Андре Грасхоф, ФРГ, Берлин, Германия
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