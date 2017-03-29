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Обувь

В Турции создали "антитеррористические ботинки"

© Flickr/ markus spiske
Общество
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Сотрудник службы безопасности Ибрагим Халил Боз из турецкого города Шанлыурфа разработал модель ботинок, оснащенных GPS-трекером, позволяющим через специальное приложение для смартфонов и планшетов отслеживать местоположение человека, на котором они надеты

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. На фоне постоянно растущего числа совершаемых террористических актов спецслужбы со всего мира ломают голову над тем, каким образом сократить количество атак. Сотрудник службы безопасности Ибрагим Халил Боз из турецкого города Шанлыурфа придумал"антитеррористические ботинки", отмечает Sputnik Турция.

Эта обувь обладает функцией подавления сигнала дистанционного управления для предотвращения угрозы взрыва, системой охлаждения, подогрева и массажа. По словам изобретателя, его чудо-ботинки "Jummer 2023" разработаны в первую очередь для обеспечения безопасности политиков, депутатов, руководителей высшего звена и высокопоставленных чиновников.

​"Вот уже в течение 25 лет я  занимаюсь изобретениями в области оборонной промышленности. На моём счету уже 10 проектов. Моя новая разработка — ботинки, оснащенные большим количество функций для обеспечения личной защиты высокопоставленных государственных лиц", — сказал Боз.

По его словам, на разработку высокотехнологичных ботинок  ушло 8 месяцев и 500 лир (около 140 долларов). В настоящее время Боз планирует заняться продвижением своей разработки на рынке. 

"В ботинках, которые я назвал "Jammer 2023", есть такие функции, как массаж стоп, охлаждение, обогрев и подавление сигнала дистанционного управления. Данные проект разработан для чиновников, депутатов и высокопоставленных государственных лиц", — заключил изобретатель.

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Теги:
изобретение, ботинки, террорист, борьба с терроризмом, терроризм, Ибрагим Халил Боз, Турция, Наука и технологии
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