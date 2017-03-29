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Каньон, Мексика

В Мексике найден древний дворцовый комплекс, которому 2100-2300 лет

© RIA Novosti. Fiodor Vilner
Общество
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По данным исследователей, древний комплекс площадью примерно 2790 кв.м был построен до появления в этой местности ацтеков

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Руины дворцового комплекса, возраст которого оценили приблизительно 2100-2300 лет, обнаружили археологи, ведущие раскопки в мексиканской долине Оахака, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на онлайн-издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Комплекс площадью примерно 2790 кв.м был построен до появления в этой местности ацтеков. Здесь находились жилые дома и рабочие помещения, зоны обеда и место для жертвоприношений", — говорится в сообщении.

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По данным исследователей, те строительные методы, которые использовались тогда, были "продвинутыми" для тех времен, и, по всей видимости, найденное здание являлось единственным, требующим значительных усилий.

Большие размеры комплекса свидетельствуют о том, что в подчинении его владельца находилось много рабочей силы. Кроме того, археологи обнаружили на территории руин такие элементы, как бочка для сбора дождевой воды и сливы для ликвидации отходов.

Работы на территории долины Оахака ведутся уже несколько десятилетий, и обнаруженный комплекс на сегодняшний день является древнейшей постройкой в данном районе.

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Теги:
ацтеки, древний, дворец, руины, археологи, раскопки, Оахака, Мексика
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