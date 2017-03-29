Ксения Дели рассказала, как она стала бездомной

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Неожиданный поворот произошел в жизни известной модели Ксении Дели. Девушка призналась на своей страничке в соцсетях, что она оказалась на улице и теперь просит милостыню.

Правда, Ксения начинает жизнь с нуля, без денег и связей — только на телеэкране. Все ее приключения —это часть большого шоу, которое выходит скоро на ТВ.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Мар 28 2017 в 10:11 PDT

Участию Дели в этой программе поспособствовал тот факт, что она — замужем за египетским миллиардером.

"Проект "Секретный миллионер" оставил неизгладимый след в моей памяти. Я побывала в экстремальных ситуациях и познакомилась с интересными людьми. Не буду заранее раскрывать все карты. Серию с моим участием можно будет посмотреть в эту среду в 21.00 на телеканале "Пятница!"", — написала Дели в соцсетях.

По ее словам, "в реалити-шоу телеканала "Пятница!" мультимиллионеры будут скрываться под маской бездомных бродяг, ночевать в приютах, работать на заводах и просить милостыню на улицах".

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"Акулы бизнеса окунутся в суровые реалии чужих будней, чтобы узнать потребности простых людей и пожертвовать немалые суммы нуждающимся. Присмотрись, возможно этот бродяга, уличный музыкант или продавец на рынке и есть тот самый "Секретный миллионер", готовый отдать большие деньги тому, кто, на его взгляд, на самом деле этого достоин", — добавила Дели.

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