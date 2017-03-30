14:37 30 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Логотип компании Apple над входом в магазинн 5-й Авеню в Нью-Йорке

Хакеры грозят Apple удалить 330 млн аккаунтов iCloud

REUTERS / Mike Segar
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0

Хакеры требуют у компании Apple 75 тысяч долларов биткойнами или 100 тысяч подарочными картами iTunes за 330 миллионов взломанных аккаунтов iCloud, иначе все данные будут удалены

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Угрожая стереть данные 330 миллионов аккаунтов iCloud, группа хакеров, называющая себя "Турецкая преступная семья", требует у Apple 75 тысяч долларов биткойнами или 100 тысяч подарочными картами iTunes, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Vice. 

"Я просто хочу получить мои деньги, — заявил один из хакеров. — Думаю, что вашим клиентам будет интересно узнать, выполнили ли вы мою просьбу".

Для подтверждения своих слов хакеры предоставили журналистам скриншоты переписки со службой безопасности Apple. Они также дали им доступ к почтовому ящику, с которого якобы велась переписка. В переписке сотрудник СБ Apple просит предоставить доказательства того, что у хакеров есть доступ к аккаунтам, дать образец похищенных данных. Хакеры заливают на YouTube видео, в котором заходят в iCloud девушки-пользователя, там хранятся ее фотографии и включена функция дистанционного удаления всех данных с устройств Apple.

"В первую очередь мы просим вас удалить видео с YouTube, так как это привлекает нежелательное внимание. Затем, мы хотим, чтобы вы поняли, Apple не платит киберпреступникам", — заявил предполагаемый сотрудник Apple в переписке, после чего добавил, что вся переписка заархивирована и передана для расследования.

Магазин Apple Store в Нью-Йорке
© Flickr/ Andy
Компания Apple сообщила о первой крупной атаке на iOS

Хакеры пообещали удалять по несколько аккаунтов ежедневно и дали Apple время на раздумья до 7 апреля. После этой даты уже все 330 миллионов аккаунтов, доступ к которым, предположительно, имеется у хакеров, будут стерты, угрожают преступники. Но Vice отмечает, что сами хакеры сбиваются в заявлениях: сначала кто-то из них заявлял, что получен доступ к 590 миллионам аккаунтов, но позже цифра была снижена до 330.

Журналистам хакеры не показали какие-либо взломанные аккаунты — только те, что на видео. Они обратились сразу в несколько СМИ, хакеры так часто делают, когда хотят надавить на атакуемую компанию и ускорить процесс вымогательства. Очень похоже, что если хакеры и не врут, то очень сильно преувеличивают количество доступных им аккаунтов. Но ради осторожности все-таки стоит обновить пароли на своих аккаунтах iCloud. Предыдущий масштабный слив произошел в мае прошлого года. Хакеры взломали аккаунты 272,3 миллиона пользователей различных интернет-сервисов, среди которых Mail.ru, Google, Yahoo и Microsoft. Больше всего в той атаке пострадал Mail.ru — личные данные 57 миллионов его пользователей оказались на черном рынке Рунета.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Заочная советизация: Apple, McDonald's и другие бренды "под СССР"
СМИ: Минюст США хочет заставить Apple сотрудничать с ФБР
Apple о новом iPhone 7: это лучшее, что было сделано нами
Apple представил iPad Pro, iPhone 6S и iPhone 6S Plus
Теги:
аккаунт, угрозы, хакеры, Apple
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

В Таиланде прошел традиционный забег невест. Пробежав 4 километра победительница получит 26 000 евро. Хватит и на свадьбу, и на свадебное путешествие. В погоне за призом кроссовки надели даже самые неспортивные влюблённые. Женихи ждут невест у финишной черты
Лучшие кадры со всего мира: последние новости в фотографиях
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.