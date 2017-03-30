Хакеры грозят Apple удалить 330 млн аккаунтов iCloud

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Угрожая стереть данные 330 миллионов аккаунтов iCloud, группа хакеров, называющая себя "Турецкая преступная семья", требует у Apple 75 тысяч долларов биткойнами или 100 тысяч подарочными картами iTunes, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Vice.

"Я просто хочу получить мои деньги, — заявил один из хакеров. — Думаю, что вашим клиентам будет интересно узнать, выполнили ли вы мою просьбу".

Для подтверждения своих слов хакеры предоставили журналистам скриншоты переписки со службой безопасности Apple. Они также дали им доступ к почтовому ящику, с которого якобы велась переписка. В переписке сотрудник СБ Apple просит предоставить доказательства того, что у хакеров есть доступ к аккаунтам, дать образец похищенных данных. Хакеры заливают на YouTube видео, в котором заходят в iCloud девушки-пользователя, там хранятся ее фотографии и включена функция дистанционного удаления всех данных с устройств Apple.

"В первую очередь мы просим вас удалить видео с YouTube, так как это привлекает нежелательное внимание. Затем, мы хотим, чтобы вы поняли, Apple не платит киберпреступникам", — заявил предполагаемый сотрудник Apple в переписке, после чего добавил, что вся переписка заархивирована и передана для расследования.

Хакеры пообещали удалять по несколько аккаунтов ежедневно и дали Apple время на раздумья до 7 апреля. После этой даты уже все 330 миллионов аккаунтов, доступ к которым, предположительно, имеется у хакеров, будут стерты, угрожают преступники. Но Vice отмечает, что сами хакеры сбиваются в заявлениях: сначала кто-то из них заявлял, что получен доступ к 590 миллионам аккаунтов, но позже цифра была снижена до 330.

Журналистам хакеры не показали какие-либо взломанные аккаунты — только те, что на видео. Они обратились сразу в несколько СМИ, хакеры так часто делают, когда хотят надавить на атакуемую компанию и ускорить процесс вымогательства. Очень похоже, что если хакеры и не врут, то очень сильно преувеличивают количество доступных им аккаунтов. Но ради осторожности все-таки стоит обновить пароли на своих аккаунтах iCloud. Предыдущий масштабный слив произошел в мае прошлого года. Хакеры взломали аккаунты 272,3 миллиона пользователей различных интернет-сервисов, среди которых Mail.ru, Google, Yahoo и Microsoft. Больше всего в той атаке пострадал Mail.ru — личные данные 57 миллионов его пользователей оказались на черном рынке Рунета.

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