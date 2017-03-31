Сегодня день рождения самой высокой дамы Парижа

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Колумнист Sputnik Грузия рассказывает об Эйфелевой башне, открытой в этот день — 31 марта, в 1889 году.

Да, как раз в этот день, 31 марта 1889 года состоялось официальное открытие легендарной Эйфелевой башни, на которой развевался французский флаг. Меня всегда интересовало, как Густав Эйфель называл свое детище — "Моя башня" или отвлеченно "Эйфелева башня" (как будто это его не касалось). Оказалось, что на самом деле он назвал совсем просто и прозаично – "300-метровое крепление флага" или "300-метровая башня".

Сначала Эйфелева башня была построена как временная конструкция, которая должна была выполнять роль символической арки для входа на парижскую всемирную выставку, но в этом случае еще раз подтвердилось известное высказывание: "Нет ничего более постоянного, чем временное".

© AP Photo / Michel Euler Эйфелева башня над рекой Сена в Париже

Сегодня Эйфелева башня стала главным символом Парижа. Она занимает первое место в мире по количеству посетителей, однако интересно и удивительно, что, по статистике, она в самом большом числе посетителей (25%) вызывает чувство "разочарования". Видимо, даже на башни не стоит возлагать слишком большие надежды.

Примечательно, что после открытия Эйфелевой башни интеллигенция Парижа и всей Франции высказывала возмущение в связи с тем, что башня уродовала утонченный, веками укоренившийся парижский стиль. Башню сравнивали с "заводской дымовой трубой" и "безобразной кляксой на парижском небе". Архитектурное новшество особенно критиковали Александр Дюма, Шарль Гуно и Ги де Мопассан.

Как-то журналисты обратили внимание, что Ги де Мопассан каждый день обедал в ресторане на первом этаже башни, бросились к нему и спросили: "Что вы тут делаете, если так ненавидите эту башню?". На что великий писатель ответил: "Это единственное место, откуда Эйфелевой башни не видно". А ведь сегодня Париж без Эйфелевой башни невозможно представить.

Известно, что во время оккупации Парижа, непосредственно перед приездом Гитлера в столицу Франции, все лифты Эйфелевой башни из строя вышли, и фюрер, несмотря на все попытки, так и не смог посмотреть на Париж "сверху". Как только германские войска покинули Париж, лифты подозрительно быстро заработали.

На протяжении своей истории Эйфелева башня несколько раз меняла цвет – от желтого, красноватого до коричневатого. А в течение последних нескольких десятилетий Эйфелева башня – "цвета Эйфеля". Именно под таким названием запатентована краска цвета, которую "носит" госпожа башня. Между прочим, в том, что Эйфелева башня –дама, с первого же дня никто не сомневался. К тому же, невзирая на "солидный вес" (7300 тонн), она довольно статная (высота 324 метра), и даже во время самого сильного ветра ее отклонение не превышает 15 сантиметров.

Власти Франции и французский народ считают Эйфелеву башню национальной достопримечательностью и богатством и бережно о ней заботятся. Но, несмотря на это, башне пришлось немало поволноваться. Она пережила несколько пожаров, ее минировали террористы, "продавали" аферисты и часто использовали желающие покончить жизнь самоубийством.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Эйфелева башня в Париже, подсвеченная в цвета французского флага

Хочу остановиться на одном уникальном факте. Однажды некая безнадежно влюбленная женщина решилась на самоубийство и спрыгнула с Эйфелевой башни. Это чудо, но она спаслась, поскольку упала на автомобиль. А вскоре вышла замуж за владельца этого автомобиля.

Недавно узнала об очень интересном факте – оказывается, Густав Эйфель, создавая конструкцию своей башни, использовал результаты обследования бедренной кости и сустава, проведенного швейцарским профессором 19-го века Германом фон Майером. Оказалось, что в этой части организма человека миниатюрные кости расположены таким образом, что легко выдерживают течение времени и человеческий вес. Именно это, оказывается, является главным принципом возведения Эйфелевой башни.

А на днях в газете Le Figaro была опубликована информация о том, что парижские власти решили установить вокруг Эйфелевой башни перегородки из пуленепробиваемого стекла. Эти меры посчитали необходимыми из-за участившихся в стране террористических актов. Работы завершатся летом 2018 года. Обидно, что замечательное сооружение будет скованно стеклом, но что поделаешь — от террористов страдают не только люди, но и памятники культуры.

© Sputnik/ Владимир Вяткин Фрагмент Эйфелевой башни в Париже

Сегодня не могу не похвастать, что и в Грузии существует Эйфелев мост, который сооружен по конструкции великого архитектора и строителя и связывает между собой красивейший Цагвери и Цеми. В детстве я огромное количество раз проезжала по этому мосту на "кукушке", но тогда об этом ничего не знала. Сегодня, когда уже знаю, хочу поздравить и этот мост с днем рождения Эйфелевой башни, в данном случае – его парижской родственницы.

Следует отметить,, что недавно одна из ведущих нефтяных компаний обнаружила в Париже, с эпицентром как раз возле Эйфелевой башни, огромные запасы нефти (до 40 миллионов баррелей). Надеюсь. люди с осторожностью отнесутся к неповторимому символу Парижа, поскольку никакое богатство не сравнится с красотой.

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