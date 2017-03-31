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Смеющаяся собака

Первоапрельский Топ-10 самых известных в мире розыгрышей

© Flickr / Rachael
Общество
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Предлагаем вспомнить топ-10 самых известных первоапрельских фейков, на которые "купилось" человечество

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Наступает День смеха или День Дурака – любимый праздник детей и взрослых, который во многих странах мира отмечают 1 апреля.

С давних времен в этот день принято разыгрывать домочадцев, друзей, коллег, знакомых, и даже незнакомых. От первоапрельских шуток не отказываются и СМИ – в этот день от телевидения, радио, прессы можно ожидать все что угодно.

Многие из розыгрышей уже вошли в историю как самые курьезные. Sputnik Грузия предлагает вспомнить топ-10 самых известных первоапрельских фейков, на которые "купилось" человечество.

Необычайные спагетти

Пожалуй, самым знаменитым розыгрышем прошлого столетия считается сюжет BBC о сборе необычного урожая спагетти в Швейцарии, что согласно, репортажу, произошло благодаря мягкой зиме и уничтожению страшного вредителя – жука-макароноеда.

Адепты Церкови Летающего Макаронного Монстра (Пастафарианство)
РИА Новости. Инна Шпигель
Адепты Церкови Летающего Макаронного Монстра (Пастафарианство)

Первого апреля 1957 года британским телезрителям показали, как фермеры снимают спагетти с деревьев и сушат их на солнце.

После выпуска новостей звонки в редакцию не прекращались — телезрителей интересовало, как можно вырастить спагетти на деревьях у себя дома. Интерес британцев был вполне обоснован – в те годы они, как правило, покупали спагетти в консервных банках в уже приготовленном виде.

Чулок-фокусник

В Швеции в 1962 году технический специалист единственного телевизионного канала, дал совет телезрителям как превратить черно-белый телевизор в цветной.

Он утверждал, что телевизор может показывать цвета, если поверх экрана натянуть нейлоновый чулок и наглядно показал, как это сделать.

Продажа бытовой техники
© Sputnik/ Сергей Венявский
Продажа бытовой техники

Первоапрельскую наживку проглотили сотни тысяч шведов. В реальности цветные телевизоры в Швеции появились в 1970 году.

Переход на десятичное время

Австралийское телевидение 1975 году информировало телезрителей о скором переходе Австралии на десятичное время — систему представления времени, которая основана на десятичных долях суток. Согласно новой системе, в минуте 100 секунд, в часе 100 минут, а день делится на 20 часов вместо 24.

Перевод часов
© Sputnik/ Константин Чалабов
Перевод часов

В розыгрыше принял участие и премьер штата Южная Австралия Дезмонд Коркоран, который в телесюжете поддержал введение десятичного времени. Телевизионщики также показали здание муниципалитета города Аделаиды с новыми часами, показывающими десятичное время.

Многочисленные телефонные звонки от телезрителей, поверивших в шутку, не прекращались. Один из звонивших, например, интересовался тем, как перевести на десятичное время свои электронные часы.

Морозоустойчивые черви

Журнал Discover сообщил читателям 1 апреля 1985 года, что итальянский биолог Април Паццо обнаружил в Антарктиде неизвестных науке червей.

По словам ученого, на головах червей располагались костяные пластины, которые нагревались до высокой температуры и позволяли червям передвигаться подо льдом на большой скорости.

В статье сообщалось, что черви охотились на пингвинов и были причастны к таинственному исчезновению исследователя Антарктиды Филиппа Пуассона в 1837 году.

Демонтаж Эйфелевой башни

Заметка о готовящемся демонтаже Эйфелевой башни, опубликованная в газете Le Parisien 1 апреля 1986 года потрясла парижан.

Эйфелева башня в Париже, подсвеченная в цвета французского флага
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Эйфелева башня в Париже, подсвеченная в цвета французского флага

В газете сообщалось, что правительство уже приняло решение о переносе конструкции в строящийся французский Диснейленд, а на старом месте будет возводиться стадион для предстоящих Олимпийских игр.

Вечное лето

Газета Guardian в 1987 году сообщила о том, что ученые из маленького английского города Першор изобрели машину, способную контролировать погоду.

Города мира. Лондон
© Sputnik/ Владимир Песня
Города мира. Лондон

По утверждению ученных, радиус действия этой машины составлял пять тысяч километров.

В статье отмечалось, что в результате Туманный Альбион получит длинное лето и редкие дожди, а континентальной Европе придется довольствоваться тем, что оставит для них Першор.

Третий срок Никсона

National Public Radio в программе "Разговоры о нации" сообщило 1 апреля 1992 года своим слушателям, что Ричард Никсон, ушедший в отставку в 1974 году в результате громкого Уотергейтского скандала, снова намерен баллотироваться в президенты.

Президент США Ричард Никсон с супругой Патрицией
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
Президент США Ричард Никсон с супругой Патрицией

Лозунг его новой избирательной кампании звучал следующим образом: "Я не допустил ни одной ошибки, и не допущу их впредь". Новость сопровождалась записью предвыборной речи Никсона.

Реакция радиослушателей оказалось очень бурной – они обрушили на студию шквал звонков, выражая свой гнев и ярость. Только в середине программы ведущий объявил, что эта новость была шуткой. Голос Никсона был спародирован артистом-комиком.

Спиртные батончики

Российское агентство ТАСС в 1994 году сообщило о намерении одной ликероводочной компании начать производство так называемых "водочных батончиков" с тремя привкусами — лимона, кокосового ореха и соленого огурца.

Коктейли N1CE с 5% содержанием алкоголя
© Photo: www.n1ce.com
Коктейли N1CE с 5% содержанием алкоголя

Отечественные батончики должны были составить конкуренцию зарубежным шоколадкам, таким как "Марс" и "Сникерс".

Ликероводочная компания, которая планировала производить батончики, также работала над созданием "растворимой" водки в пакетиках.

Овцы виноваты в глобальном потеплении

Новозеландские ученые из Института ветеринарной климатологии в 2007 году объявили в одной из местных газет, что глобальному потеплению способствует сокращение овец, а не накопление в атмосфере углекислого газа.

Ученые утверждали, что овцы — белые, хорошо отражают солнечный свет, препятствуя нагреванию планеты. И чем их меньше, тем, соответственно, теплее на Земле.

Летающие пингвины

BBC очередную "утку" в виде летающих пингвинов подбросил телезрителям в 2008 году. В видеорепортаже рассказывалось о ранее неизвестной разновидности летающих пингвинов.

Ученые из популярной программы Miracles of Evolution показали, как пингвины, сделав несколько энергичных взмахов крыльями, поднимаются в воздух.

Согласно репортажу, пингвины не просто взлетели, они еще и отправились подальше от антарктических холодов — к тропическим лесам Амазонки, чтобы погреть крылышки на солнце.

О том, что пингвины не летают известно всем – они просто смешно подпрыгивают, взмахивая своими коротенькими крылышками. При создании ролика использовались съемки реальных пингвинов в Антарктиде, а сюжет развили с помощью компьютерной графики.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

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Теги:
хохмы, розыгрыши, смех, юмор, шутки, 1 апреля, Первое апреля
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