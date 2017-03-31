ЕС и Молдова подписали соглашение об обмене и защите секретной информации

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Соглашение о необходимых процедурах безопасности взаимообмена и защиты секретной информации подписали представители Молдовы и Евросоюза в пятницу в Брюсселе.

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Свои подписи по документом поставили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

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Считается, что данное соглашение призвано приблизить Молдову к стандартам информационной безопасности стран-членов Евросоюза и является обязательной составляющей для повышения эффективности участия страны в миротворческих миссиях ЕС.

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