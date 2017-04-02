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Ожидая принца: топ-5 комплексов и синдромов сказочных героинь

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Общество
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik предлагает рассматривать некоторые модели поведения женщин несколько под иным углом

Какая женщина не верит в сказку?! А какая женщина не мечтала почувствовать себя в роли сказочной героини?! Положительной, конечно же.

Но, как говорится, на поверку выходит, что хоть героини для "примерки" на себя попадаются положительные, но опыт в итоге оказывается отрицательным.

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Здесь я, проанализировав сперва великое множество профильных материалов и проштудировав анналы собственной памяти, предлагаю по-другому взглянуть на психологические комплексы и синдромы женщин, а кое-где и мужчин тоже, и оттолкнуться от архетипов, известных нам по сказкам.

1. Синдром Белоснежки

Тебя с детства заставляли работать над собой, по дому — везде, всего добиваться собственным трудом и не надеяться на халяву. Но ты вдруг осознала, что создана не для этого, порвала с родными и связалась с сомнительными личностями, полагая, что это и есть свобода выбора. Родители вернули тебя в семью, и поэтому ты считаешь себя духовно мертвой и теперь ждешь своего принца, который должен пробудить тебя от "вечного сна".

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2. Комплекс Золушки

Ты всю жизнь пашешь как проклятая и даже готова на всякие авантюры с переодеваниями, превращениями и хрустальной обувью. Все это — лишь с одной целью: чтобы в один прекрасный день пришел принц и увез тебя с собой. И ты уверена в том, что чем больше ты самозабвенно трудишься (над собой, дома, спасаешь других, отдаешь себя профессии и т.д.), тем быстрее явится суженный, и тем идеальнее он будет. Этакая… божья благодарность за труды. Правда, потом оказывается, что никто не просил тебя брать столько обязательств, тем более, что нести их не перед кем. А принц в большинстве таких случаев добывается в мужья совсем другим способом.

Олеся Богуцкая
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2. Комплекс Спящей красавицы

Ты фатально ошиблась. Или ошибся. Жизнь плоха, выхода из проблем нет. По крайней мере, ты так считаешь. А раз ты так считаешь, то выход один — летаргический сон бездействия, и… правильно, ожидание принца или принцессы, который должен или должна все твои проблемы решить.

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3. Комплекс Рапунцель

Ты решила, что принца своего ты заслужишь только, если сотворишь что-то большое, красивое и, главное, сомнительно нужное. Но, повторюсь, большое и красивое. А еще нужно изображать сидение в неприступной башне и горе от того, что тебя оттуда никто не вызволяет. Тогда, — ты веришь, — принц обязательно придет, восхитится твоим умением, про между прочим еще и пожалеет тебя, узницу, и возьмет в жены. Только вот незадача — зачем нормальному мужику жена, которая не умеет делать ничего, кроме большой ненужной ерунды? Только зря силы тратить — взбираться по косам на башню.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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4. Синдром царевны-лягушки

Ты живешь вполне себе вольно, у тебя даже кое-где может быть свой Кощей Бессмертный и даже не один. Но вот прилетает стрела амура от Ивана Царевича, и у вас любовь. Поэтому теперь тебе приходится вести двойной образ жизни. С ним ты царевна, без него — лягушка. Или наоборот. Как бы там ни было, в итоге он хочет положить конец твоей двуликости, но появляется Кощей и предъявляет претензии. Теперь тебе остается ждать, кто победит — новая любовь или старый патрон. В общем, кто победит, тому ты и будешь принадлежать

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Теги:
синдромы, комплексы, психология, женщины
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